Bonsái
Nueva exposición, demostración y concurso de bonsáis en A Estrada
Una treintena de ejemplares, entre árboles de colección y trabajos de socios, competirán por el reconocimiento del jurado popular y profesional
La BAE, Asociación Bonsái a Estrada, celebrará del 15 al 17 de mayo la tercera edición de la exposición y concurso de bonsáis. La cita está integrada en la programación de la Festa do Salmón.
La muestra tendrá lugar en la Sala de la Banca y reunirá cerca de una treintena de ejemplares, entre árboles de colección y trabajos realizados por socios de la asociación. El programa incluye exhibiciones, demostraciones técnicas y visitas guiadas dirigidas tanto a aficionados como a personas que se acerquen por primera vez al mundo del bonsái.
Unos diez ejemplares participarán a nivel expositivo mientras que los restantes, pertenecientes a miembros de la asociación, entrarán a concurso. Para ello, se entregarán reconocimientos a los tres bonsáis mejor valorados en dos categorías, una con jurado popular, que podrá votar mediante unas papeletas, y otro con jurado profesional. Los premios fueron realizados por el ceramista Fernando Porto.
Las demostraciones correrán a cargo de Juan Liñares, el sábado en sesiones de mañana y tarde, y de Juan María Calvo, presidente de la asociación estradense, el domingo por la mañana. Durante estas actividades se mostrará el proceso de diseño y transformación de un árbol, en bruto, a bonsái siguiendo criterios estéticos y naturales.
Desde la organización destacan el valor cultural, artístico y educativo de esta disciplina, así como el crecimiento de una exposición que ya se ha convertido en una tradición local. La inauguración oficial será el viernes 15 a las 18.30 horas y el sábado habrá una visita guiada comentada árbol por árbol a las 20.30 horas. La clausura y entrega de premios tendrá lugar el domingo a las 18.30 horas.
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