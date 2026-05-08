La escultura de la Rapa das Bestas podría tener un nuevo hogar en Sabucedo

La Asociación Rapa das Bestas ha solicitado oficialmente al Concello de A Estrada el traslado a la parroquia de Sabucedo de la escultura homenaje a esta tradición estradense, una obra que hasta el inicio de las obras de reforma de la Praza de Galicia estaba situada en el islote donde confluyen el inicio de la Rúa San Paio y el final de la Rúa 56.

La entidad, organizadora de la única Festa de Interese Turístico Internacional del municipio, registró una instancia en la que propone tres posibles ubicaciones para la escultura que representa a dos garañóns de Sabucedo: el acceso a la aldea junto al teleclub, las inmediaciones del curro do Campo do Medio o las proximidades del Curro Vello.

El gobierno local todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre la petición, aunque el alcalde, Gonzalo Louzao, avanzó que el Concello intentará dar una respuesta en los próximos días, coincidiendo con la recta final de las obras de remodelación de la Praza de Galicia y su entorno.

El regidor reconoció que Sabucedo sería “un lugar más que oportuno y adecuado” para albergar la obra del escultor estradense Manuel Campos Vilaverde, teniendo en cuenta el peso cultural y turístico de la Rapa das Bestas y la proyección internacional de esta parroquia estradense.

Louzao enmarcó además la petición en el contexto de “boa sintonía” y colaboración existente entre el Concello y la Asociación Rapa das Bestas, asegurando que el traslado está siendo estudiado y que entiende la reivindicación vecinal para que la pieza pase a formar parte del patrimonio visible de Sabucedo.

La escultura tiene su origen en el año 2000, cuando fue concebida como un regalo institucional para el municipio gaditano de San Fernando dentro de un proceso de hermanamiento entre ambas localidades. Sin embargo, finalmente se decidió que permaneciese en A Estrada y, desde 2001, quedó instalada en las inmediaciones de la Praza de Galicia.

Escultura "Rapa das bestas" de Manuel Vilaverde / BERNABE / JAVIER LALIN / VIGO

Durante estos años, la obra protagonizó en varias ocasiones la actualidad local debido a diversos actos vandálicos, especialmente daños en las colas y orejas de los caballos, lo que obligó a acometer distintas reparaciones por parte del propio escultor.

Continúan las obras en el albergue turístico y la mejora del Campo do Medio

Paralelamente, en Sabucedo continúan ejecutándose distintas actuaciones municipales de mejora. Entre ellas destacan las obras de acondicionamiento del albergue turístico, cuya reforma busca facilitar una futura cesión de uso y explotación a la asociación. El objetivo es que las instalaciones estén listas para la próxima edición de la Rapa das Bestas.

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Además, el Concello continúa trabajando en la recuperación y puesta en valor del entorno del Campo do Medio, otro de los espacios emblemáticos vinculados a esta celebración tradicional.