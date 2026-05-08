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Guardia Civil

Crespo ultima con Touceda los actos del 182º aniversario

Reunión de Crespo con Touceda en el consistorio lalinense.

Reunión de Crespo con Touceda en el consistorio lalinense.

Redacción

Lalín

Lalín avanza en los preparativos de los actos centrales por el 182º aniversario de la fundación de la Guardia Civil, que se celebrarán el sábado 16 de mayo, a partir de las 12:00 horas, en la Rúa da Habana, frente al consistorio. El alcalde, José Crespo, y el coronel jefe de la Comandancia de Pontevedra, Manuel Touceda, mantuvieron una reunión de coordinación para ultimar la organización del evento, en el que participarán autoridades civiles y militares de la provincia.

La jornada comenzará con puertas abiertas, de 9:00 a 13:00 horas, en la Praza de Galicia, en donde la ciudadanía podrá visitar un stand informativo, exposición de especialidades como Pegaso, Tráfico, Seprona, OMAP, Sección Fiscal o Policía Judicial, y presencia del helicóptero del cuerpo. El acto institucional incluirá lectura de los decretos fundacionales, imposición de condecoraciones y entrega de diplomas al personal retirado o en reserva.

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