El comercio y la hostelería de A Estrada afrontan cambios con jubilaciones, mudanzas y nuevos proyectos

El comercio y la hostelería estradense viven tiempos de cambio. En las últimas semanas han sido muchas las novedades que han ido surgiendo en las calles centrales y comerciales del casco urbano estradense. Tenemos despedidas, más o menos esperadas; unas cuantas mudanzas, algunas de ellas sin necesidad de contratar empresa con camión; y algún que otro proyecto que ya ha tomado forma y que afecta a locales con historia.

Empezamos esta crónica por la parte de las despedidas, en donde encontramos un poco de todo. La más emotiva y festejada la descubrimos en la cafetería Amadeus, donde ha llegado el momento de la jubilación. A sus 71 años José Luis Buján, más conocido por los vecinos como Tucho, ya llevaba tiempo pudiendo participar en los viajes del Imserso pero ha esperado a los 65 de su mujer Mariluz Martínez para hacerlo. Con su marcha, el Amadeus, cafetería situada en la rúa Ulla de A Estrada, cierra sus puertas el próximo domingo a la espera de un posible traspaso. La pareja deja atrás 24 años dedicados a la hostelería. Buena parte de ellos fueron en el pub Seven, donde estuvieron 16 años. Hace ocho años abrieron la cafetería en la calle Calvo Sotelo y hace tres se mudaron a su actual emplazamiento, donde durante muchos años estuvo el Bar Acapulco. "Llegó el momento de cerrar pero como hay que hacerlo. No cerramos porque nos vaya mal, todo lo contrario, sino porque nos vamos a jubilar", afirma Tucho, quien admite que echará de menos a los clientes "fieles" que han ido sumando a lo largo de todos estos años.

Solo un poco más arriba pero ya en la calle Calvo Sotelo hacemos parada en Congelados Estrada, el negocio que en febrero de 2024 decidieron abrir Raúl Ruel y Luz María Touceda en el local que dejó vacío la cadena Hiperxel tras su quiebra. La idea era aprovechar esa clientela que ya tenía este céntrico local, ofreciendo el mismo producto. Y funcionó. Durante cerca de dos años el negocio dejaba beneficios, hasta que todo cambio. "La vida subió mucho y la gente cada vez tiene menos dinero para gastar.Las grandes cadenas no lo notan porque compran el producto a un precio menor que nosotros", lamentan. Los jóvenes empresarios señalan además que ven menos movimientos en A Estrada que en sus primeros pasos. "De los dos años que llevamos, este es el peor. Son solo unos meses pero se nota mucho el bajón. Los sueldos ya no dan para tanto como antes". Raúl y Luz María ya tienen un nuevo trabajo en mente, aunque lo tienen claro, "trabajando para una gran empresa, nada de autónomos".

Justo en el local de al lado nos encontramos un negocio que tardó poco en liquidar y cerrar sus puertas. Hablamos de la tienda de ropa Emilio Iglesias, que ya llevaba varios años en la calle Calvo Sotelo. Otra tienda de ropa que ya dijo adiós fue Byana, en este caso situada en la calle Serafín Pazo.

Congelados Estrada cierra después de tomar el testigo de Hiperxel. / L.D.

Cerrado el capítulo de despedidas nos vamos a uno atípico, el de las mudanzas. Se ha dado la coincidencia de que varias tiendas situadas en el centro de la villa han decidido cerrar pero para trasladarse a otro local. Un caso así es el de Capricho, la tienda que María Ferreiro abrió en la calle Calvo Sotelo, a un paso de la Farola. Capricho se mudó hace un mes pero se mantuvo en la misma calle y en la misma acera, aunque un poco más abajo. María nos explica que esta pequeña mudanza tenía un motivo y es que el nuevo local en el que se ha instalado lo ha comprado, mientras que en el otro estaba en alquiler. En el actual, donde antes estuvo el outlet de Florentino, tiene además más espacio. "El 24 de febrero hace cuatro años que abrí Capricho arriba y hace un mes me vine para aquí. La verdad es que no me puedo quejar de cómo me va, aunque también me lo curro. Los negocios necesitan cariño y dedicación. Me gusta mucho lo que hago", nos cuenta.

Punto Doble es otra de las tiendas que se traslada, en su caso para cruzar al otro lado de la calle. Seguirán en la Calvo Sotelo, pero en el bajo donde estaba la tienda de regalos Q'Cucu. Su nuevo local está en estos momentos en preparación, ya que el histórico edificio está siendo remodelado. Las hermanas Caramés aguardan poder mudarse en los próximos meses a su nuevo local, en donde dispondrán de más espacio, especialmente a la hora de organizar cursos. Barajaron otras opciones una vez decidida la necesidad de buscar un espacio mejor pero se encontraron con el problema de los altos precios que se piden por algunos bajos en esta zona del casco urbano.

Capricho, una mudanza sin cambiar de acera. / L.D.

El repaso a las mudanzas lo cerramos con Esperando a Valentina, la tienda de ropa y complementos de mujer que llevaba ya varios años en la Praza da Feira. En su caso han decidido mudarse a un lugar un poco más céntrico, ocupando ahora un local en la parte alta de la rúa Pérez Viondi, a un paso de la plaza de la Farola. Su nueva tienda realizó su inauguración hace solo unos días.

Para compensar el capítulo de cierres acabamos el paseo por el comercio y la hostelería del centro de la villa con dos noticias futuras. Por un lado estaría el retorno de una cafetería con historia, el Acrópolis. El establecimiento situado en la calle Calvo Sotelo y que regentó durante 27 años Fernando Lodeiro, cerró sus puertas en 2025. Poco después encontró un relevo pero la nueva aventura duró poco. En breve, este histórico tendrá una nueva oportunidad con nueva gerencia.

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Otra novedad que está a la vuelta de la esquina afecta al gran bajo situado en la calle Justo Martínez en el que durante muchos años estuvo la Perfumería Fegus. El local lleva ya varias semanas en una reforma que está dividiendo su superficie en habitaciones. Estos trabajos servirán para convertirlo en una clínica dental.