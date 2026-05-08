Párking Europa
Alba Forno acusa al Concello de Lalín de obstaculizar el acceso a información sobre el Párking Europa
La socialista cuestiona la falta de transparencia del gobierno de José Crespo en la gestión del aparcamiento y el cobro irregular de 30 euros por mando
La portavoz municipal socialista de Lalín, Alba Forno, denuncia «opacidade e falta de transparencia» del gobierno de José Crespo tras recibir respuesta a su solicitud de acceso a la documentación vinculada a la reorganización del Párking Europa. La edil recuerda que el 27 de abril pidió expedientes y actas de la reunión con abonados, incluido el acuerdo que les impone el pago de 30 euros por un mando de acceso a la planta superior, pero sostiene que el Concello no le permitirá consultarla hasta el 6 de julio.
Forno cuestiona el retraso: «Estamos falando dunha reunión celebrada hai semanas e dunha documentación que debería estar redactada e dispoñible. Que teñen que ocultar para atrasar o acceso máis de dous meses?». La socialista acusa al gobierno local y a los ediles Pablo Areán y Karen Fernández Lamela de «obstaculizar o acceso á información». También afirma que aumentan las quejas y la sensación de descontrol, con usuarios a los que se comunicó una plaza en el sorteo y que recibieron otra distinta.
La portavoz insiste en que el cobro de 30 euros por el mando es «irregular», al no figurar en ordenanza municipal. Recoge, además, malestar de usuarios que no se sienten seguros al acceder por «un rueiro escuro» para llegar a la planta superior. Forno añade que la gratuidad total está anulando la rotación comercial y concluye que el PP convirtió un modelo que funcionaba en «un problema para todo o mundo».
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