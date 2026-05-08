actividades

El Salón Teatro de Lalín acogió ayer la celebración del tercer y último recital de Fin de Grado ofrecidos por los alumnos del Conservatorio de Lalín. El acto contó con la participación de las estudiantes Saray Fernández y Olaya Rodríguez, que tocaron varios temas para clarinete, y de Mariña Nercellas, que hizo lo propio con la flauta como instrumento. El próximo evento del CMUS será el Concerto de Primavera de la su banda, el 28 de mayo.

Concentración de BMW

Lalín acogerá una nueva concentración anual de vehículos BMW. La organiza la promotora Lakdd Motor Club y los coches se estacionarán en la Praza de Galicia, donde estará situado el parque cerrado y se compartirá un café.

23 de mayo, a las 10.00 horas.

Bodas de oro de la SD Silleda

La SD Silleda celebra con una comida su 50 aniversario. Será en la Praza da Feira Vella con un precio d 25 euros el menú (niños hasta 10 años, 15 euros). Los tickets se pueden conseguir en el Bar Toxa, Bar Maril y en el Outeiriño-Joselu Mato. El plazo de retirada de boletos finaliza el 19 de mayo. La sobremesa estará amenizada por el DJ Sanse.

23 de mayo, a las 14.30 horas.

Mayo Solidario, en Lalín

Unos 25 voluntarios se movilizarán en la capital dezana para la campaña Mayo Solidario organizada por Gadis y la Fundación Provincial Banco de Alimentos. Se trata de la segunda Operación Kilo de 2026. En Lalín será personal de la Asociación SOS Tomiño Baixo Miño el que se enfunde el inconfundible peto azul para ayudar en donaciones físicas y económicas al pasar por caja.

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