Un abril sin aguas mil

Las borrascas, las olas de calor y las tormentas pueden predecirse gracias al empleo de satélites, globos sonda, barómetros y termómetros. Pero hay otra "ciencia", basada en la observación ancestral de la naturaleza y recogida en refraneros que nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué estamos en mayo y hace frío. La respuesta es simple: "si en marzo mayea, en mayo marcea". Hay otro refrán que solía cumplirse antes de que el cambio climático entrase en nuestras vidas, aquel de "en abril, aguas mil". Este año, la predicción refranera no se ha cumplido, ni en el interior de Pontevedra ni en toda la comunidad gallega. El último informe de Meteogalicia señala que este mes de abril fue el más seco de toda la serie histórica, con una media de 35 litros por metro cuadrado, es decir, un 69% por debajo del valor entre los años 1961 y 2026.

En esa franja de 35 milímetros de precipitaciones se sitúa Forcarei, con 38,4. El municipio más lluvioso de Deza y Tabeirós-Montes no pudo mantenerse ajeno a las jornadas de calor, con viento que lo único que hizo fue resecar el suelo y con solo una jornada con lluvia considerable, la del día 7, cuando cayeron 11,2 litros por metro cuadrado.

La Serra do Candán sirve de freno a las nubes, de modo que suele llover más en Forcarei que en Silleda o Lalín. En la cabecera dezana, Meteogalicia registró en abril 22,5 litros por metro cuadrado de precipitaciones, repartidos en 11 jornadas. En Camanzo, en Vila de Cruces, la cifra no es muy superior y se qued en los 24,7 milímetros. Camanzo, al ser una parroquia ribereña del Ulla, suele tener a lo largo del año temperaturas más suaves que en el resto de Deza y Tabeirós. Pero las masas de aire cálido hicieron que no solo marzo, sino también abril "mayease" por momentos. A principios de abril, los termómetros llegaron a marcar los 29 grados en Camanzo, mientras que en el casco urbano de Lalín hubo jornadas por encima de los 26. Eso sí, el descenso brusco de las temperaturas llegó a marcar diferencias de hasta 20 grados durante, por ejemplo, el 3 de abril: el termómetro en el ecuador del día alcanzó los 22,7 ºC, pero la mínima por la noche se desplomó a los 2,3.

El sitio web de Meteogalicia permite consultar, por estaciones, estos datos de lluvia y temperaturas, pero también las horas de frío, que son aquellas en las que el termómetro se sitúa por debajo de los 7 ºC. En este caso, hay que destacar las 105,34 horas por debajo de este valor en la estación de Serra do Faro, en Rodeiro. Equivalen a 4,3 días, y esas más de 105 horas se concentran en seis jornadas en el ecuador del mes. Pero Serra do Faro también registró máximas más habituales del remate de la primavera, con máximas por encima de los 20 grados a finales de mes, cuando se produjeron algunas granizadas por la diferencia de temperatura en superficie, mucho más elevada que en las capas altas de la atmósfera.