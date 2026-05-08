El 061 niega que Lalín carezca de ambulancia avanzada

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 sostiene que Lalín cuenta con cobertura sanitaria para la atención de urgencias y emergencias y rechaza las críticas del BNG sobre la falta de una ambulancia de soporte vital avanzado en el municipio.

El organismo responde así a la denuncia de la formación nacionalista, que había reclamado una ambulancia medicalizada para Lalín tras recibir quejas vecinales por esperas de hasta 50 minutos en urgencias graves. El BNG aseguraba además que el servicio actual se limita a una ambulancia de Soporte Vital Básico de 12 horas y que no garantiza una respuesta adecuada ante emergencias graves.

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 afirma que Lalín dispone actualmente de una ambulancia de soporte vital avanzado de Enfermería, con horario de 12 horas, y de una ambulancia de soporte vital básico que presta servicio durante las 24 horas del día. Ambas forman parte de la Rede de Transporte Sanitario Urxente del 061.

Por ello, el 061 considera «rotundamente falso que Lalín careza dunha ambulancia de soporte vital avanzado para dar cobertura ás urxencias é emerxencias sanitarias neste concello e a súa zona de cobertura; que a ambulancia de soporte vital básico teña un horario de 12 horas e que non haxa recursos asistenciais durante as 24 horas do día, os 365 días do ano».

La fundación añade que, según los criterios diagnósticos de los médicos de la Central de Coordinación del 061 de Galicia, estos recursos pueden ser medicalizados con los equipos sanitarios de Atención Primaria, formados por personal médico y de Enfermería.

El 061 subraya además que el 1 de junio de 2024 incrementó el dimensionamiento de la red de transporte sanitario urgente en la zona con una ambulancia de soporte vital avanzado de Enfermería con base en Lalín. Según explica, la medida respondió a los resultados de los estudios periódicos sobre la dotación y ubicación de recursos asistenciales para la atención de urgencias y emergencias en Galicia.

Estos estudios evalúan principalmente la frecuencia de la actividad asistencial, los recursos existentes y los tiempos de respuesta, además de otros criterios como la población, la tipología de la demanda y la distancia a los centros sanitarios.

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 señala que todas las ambulancias de soporte vital avanzado, tanto medicalizadas como de Enfermería, cuentan con equipamiento y dotación para prestar asistencia sanitaria in situ a pacientes críticos en el menor tiempo posible, con personal especializado y con los elementos necesarios para realizar maniobras de soporte vital avanzado.

También destaca que las ambulancias de soporte vital básico disponen de personal formado y capacitado en el manejo inicial del paciente crítico y en el uso del desfibrilador externo semiautomático.

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La asistencia sanitaria realizada por el personal del 061, tanto en el punto en el que se encuentra el paciente como durante el traslado, está coordinada y supervisada en tiempo real desde la Central de Coordinación por médicos especialistas en atención a la urgencia y la emergencia extrahospitalaria.