Vecinos de Lalín denuncian esperas de hasta 50 minutos en urgencias graves por falta de ambulancia

El BNG de Lalín volvió a reclamar una ambulancia medicalizada para el municipio tras recibir en las últimas semanas nuevas quejas de vecinos que, según la formación, soportaron esperas de hasta 50 minutos para ser atendidos en urgencias graves de tipo cardíaco y respiratorio. La portavoz municipal, Mari Fernández Sanmartín, sostiene que el servicio actual no garantiza una respuesta adecuada y que la ambulancia de Soporte Vital Básico de 12 horas concedida por el Sergas resulta insuficiente.

Fernández afirma que «a Xunta de Galicia co beneplácito do goberno do PP de Lalín está a poñer en risco cada día a vida e a saúde das e dos lalinenses». La edil nacionalista asegura que el vecindario continúa trasladando al BNG «o descontento e a angustia» por los tiempos de espera y por el miedo que se genera en las familias cuando se produce una emergencia y deben llamar a una ambulancia.

La portavoz recuerda que el BNG lleva años demandando una ambulancia medicalizada para Lalín y critica que la única respuesta haya sido una ambulancia sin medicalizar y a media jornada. Señala que «lamentablemente en Lalín xa temos experiencia de ver morrer a veciños nosos polo deficiente servizo de ambulancias» y advierte de que su grupo mantendrá la presión «até que a nosa veciñanza teña un servizo de ambulancias axeitado».

La formación vincula estas denuncias con el informe del Consello de Contas citado por Fernández, en el que, según el BNG, se recoge que 198 concellos gallegos, entre ellos Lalín, no cuentan con una cobertura adecuada de transporte sanitario urgente. La portavoz añade que el documento sitúa a 144 municipios, con Lalín y Deza incluidos, con un tiempo de respuesta para emergencias sanitarias de hasta 40 minutos y 37 segundos por encima del tiempo medio de Galicia.

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El BNG considera que la cobertura actual genera incertidumbre. Fernández critica que PP en Santiago y en Lalín «venderan como un gran logro unha ambulancia de Soporte Vital Básico durante 12 horas ao día» y añade: «seica as e os lalinenses temos que ter coidado en que horario temos unha emerxencia sanitaria». La concejala insiste en que «a realidade é teimuda» y que los vecinos padecen las carencias del servicio. Por ello, concluye que el BNG no dejará de reclamar una ambulancia medicalizada y alerta de que «seguimos cos recortes e as deficiencias na sanidade pública».