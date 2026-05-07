Somoza reprende al bipartito de Rodeiro por demorar la adhesión al convenio de limpieza de franjas

El PP de Rodeiro acusa al gobierno que conforman PSOE y Unidade por Rodeiro de "poñer en risco aos veciños, ás vivendas e ao territorio fronte aos lumes, por non adherirse ao convenio de limpeza de franxas secundarias nos núcleos de poboación" que puso en marcha la Xunta junto a la empresa pública Seaga y al que ya se sumaron 293 ayuntamientos.

Este acuerdo permite realizar desbroces en 10 hectáreas por municipio y año al margen de los que se efectúan en las parroquias priorizadas, además de limpiar 12 kilómetros de vías municipales y de tener accesos a especies para plantar y a equipamiento para actuaciones. La portavoz del PP local, Cati Somoza, recuerda que el municipio ya registró tres incendios de pequeñas dimensiones durante la primavera «e é un municipio moi sensible a esta lacra por ser unha zona rural, agrogandeira e forestal».

El plazo de adhesión al convenio está abierto durante todo el año, pero la fecha inicial de alta remató el 21 de marzo para programar todas las actuaciones precisas. Por eso, aunque Rodeiro formalizase ahora, mes y medio después, su adhesión, «vai quedar fóra deses traballos neste ano, xa que nin dá tempo antes de época de calor nin está estipulado por Seaga», adelanta Somoza. Por eso, la edil insta al alcalde, José Luis Camiñas, a que rectifique sus declaraciones según las que en julio comenzará a analizar con técnicos las zonas que precisan esa limpieza.