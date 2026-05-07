Seis bibliotecas reciben más de 4.100 euros para dinamizar la lectura

Seis bibliotecas públicas de la zona recibirán ayudas de la Xunta de Galicia para programar actividades de dinamización de la lectura al amparo del programa Ler Conta Moito 2026. La resolución fue publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia, dentro de una convocatoria de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude destinada a reforzar la oferta cultural de los equipamientos municipales integrados en la Rede Galega de Bibliotecas Públicas.

En conjunto, las bibliotecas beneficiarias de ambas comarcas percibirán 4.184,5 euros, con una ayuda de 836,9 euros para cada centro. Las subvenciones corresponden a los centros municipales Benito Varela Jácome, de Lalín; Manuel Lamazares, de Rodeiro; Daniel Castelao, de Silleda; Neira Vilas, de Vila de Cruces; Mario Blanco, de A Estrada; y Rodríguez Fraiz, de Cerdedo Cotobade.

La Xunta enmarca estas ayudas en una línea orientada a fomentar acciones de animación a la lectura y a consolidar las bibliotecas como espacios de relación, aprendizaje y participación cultural. Según la información remitida por la consellería, el programa llegará este año a 190 concellos gallegos y permitirá desarrollar actividades como talleres de escritura, ilustración o tecnología; narración oral; divulgación científica, social o cultural; propuestas audiovisuales; artes escénicas; exposiciones; y rutas o itinerarios literarios.

Horario en Silleda

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Por otro lado, la biblioteca de Silleda estrenará horario este viernes. Abrirá de lunes a viernes de 9:00 a 20:30 horas y los sábados de 11:00 a 13:30. El cambio responde a una reorganización de recursos municipales y solo recorta la primera hora de apertura de la mañana, ya que hasta ahora abría a las 8:00. Desde el Concello subrayan que se mantiene un horario amplio para facilitar el acceso a la lectura, el estudio, la consulta y las actividades culturales.