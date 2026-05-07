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Sabor Rías Baixas visita Vila de Cruces

La ruta del Sabor das Rías Baixas regresa a la comarca dezana, para visitar la Praza Juan Carlos I de Vila de Cruces desde este viernes 8 hasta el domingo 10. La gastroneta estará abierta al público de 12.30 a 18.30 horas, y permitirá degustar productos de diversas fiestas gastronómicas de la provincia, como la del Lacón con Grelos de Cuntis y la da Ostra de Arcade, de Soutomaior, entre otras.

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