Sabor Rías Baixas visita Vila de Cruces
La ruta del Sabor das Rías Baixas regresa a la comarca dezana, para visitar la Praza Juan Carlos I de Vila de Cruces desde este viernes 8 hasta el domingo 10. La gastroneta estará abierta al público de 12.30 a 18.30 horas, y permitirá degustar productos de diversas fiestas gastronómicas de la provincia, como la del Lacón con Grelos de Cuntis y la da Ostra de Arcade, de Soutomaior, entre otras.
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