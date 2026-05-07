La residencia celebra siete años operativa

La Residencia de Mayores de Silleda celebra hoy su séptimo aniversario con una fiesta. El centro, con 59 plazas residenciales y 20 de centro de día, reunirá a unas 120 personas, incluídos sus 40 profesionales. El evento, de 12 a 14 horas, incluirá comida especial, tarta, decoración y la actuación del dúo Aixa.