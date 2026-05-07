El recurso de una farmacia retrasa la apertura de la botica de Oca

La apertura de la esperada botica de Oca ha sufrido un contratiempo inesperado y todo por el recurso de alzada presentado por la farmacia de Santa Cruz de Rivadulla contra su permiso. Esta botica, que va a ser gestionada por la farmacia más cercana, la de O Foxo, iba a acondicionarse en las próximas semanas con la intención de abrir sus puertas cuanto antes. Sin embargo, el último día de plazo de presentación de recursos contra su licencia, apareció una reclamación que ha paralizado todo el proceso. Tras cuatro años de espera, los vecinos lamentaron este paso por parte de la farmacia, que puede retrasar el proceso varios meses e incluso poner en peligro su apertura.

Desde la farmacia de Santa Cruz de Rivadulla alegan que esta botica no es necesaria, ya que la zona estaría cubierta con las farmacias de Bandeira, O Foxo y A Estrada, además de por la suya. Esta idea va en contra del informe realizado por Sanidade en su momento y que motivó la concesión de esta botica. La alcaldesa de barrio, Cristina Quinteiro, recordaba que Oca tiene su propio centro de salud con 1.200 tarjetas samnitarias que necesitan de un punto cercano para coger medicamentos.