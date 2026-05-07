Promueven en Rodeiro una granja de huevos camperos con 9.600 gallinas

La Consellería de Medio Ambiente somete a exposición pública, hasta el 26 de este mes, la memoria de una explotación avícola para la producción de huevo campero en la parroquia rodeirense de Arnego. Ganadería Fino SC promueve esta granja en la finca 'Chousa das Bouzas', una parcela con 40.017 metros cuadrados con capacidad para 9.600 gallinas y una producción anual de 256.960 decenas de huevos.

La memoria indica que las gallinas tendrán un único alojamiento y vivirán en un régimen extensivo, de modo que la nave dispondrá de más de una veintena de trampillas laterales para que puedan salir a los parques del exterior. Esos parques garantizan una superficie de 4 metros cuadrados por animal, el equivalente a 2.500 aves por hectárea. Calcula que el consumo de agua por día se sitúa en los 4.800 litros, y que la finca contará con un depósito con una capacidad de 5.000 litros.

Las gallinas podrán en un nido, que contará con una pendiente para que los huevos (uno por animal y día) caigan en una cinta de recogida que los transporte fuera de la nave. El producto se preparará en un obrador para ser enviado a diario a una sala de envasado, una planta ajena a la granja.