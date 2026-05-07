Intercambio
Profesores de la isla de Mayotte conocen A Estrada
El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono, ofreció una recepción a un grupo de profesores procedentes de Mayotte (una isla francesa situada en el Índico, cerca de Madagascar) que visitan A Estrada en el marco de un intercambio del programa Erasmus con el IES Antón Losada Diéguez. El regidor departió con el profesorado, interesados en los recursos turísticos del municipio y en la industria de la madera. La expedición también visitó industrias locales como Martínez Otero o Nudima, en Berres.
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