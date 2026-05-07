El PP de Agolada afea al Bloque por omitir la falta de mantenimiento del colegio, que compete al Concello

El PP de Agolada sale al paso de las críticas que elevó el Bloque al Parlamento sobre las filtraciones de humedades en el CEIP del municipio. La portavoz de los populares, Carmen Seijas, apunta que «resulta rechamante que o BNG, da man do goberno local, se dedique a criticar unha inversión de máis de 600.000 euros da Xunta, destinada precisamente á mellora das intalacións do centro educativo. O que o BNG omite de forma deliberada é que moitos dos problemas que agora denuncia non teñen a súa orixe na reforma, senón na evidente falta de mantemento por parte do Concello». Seijas apunta, por ejemplo, que los canalones que recogen el agua de lluvia están llenos de tierras y hojas, y que no existe un mantenimiento mínimo de las instalaciones. Por eso, «nestas condicións, calquera investimento perde eficacia co paso do tempo», añade.

Seijas carga contra el BNG porque «pretende enganar á veciñanza cargando unicamente contra a Xunta, cando é evidente que o problema real está na ausencia dese mantemento por parte do gonerno local. Por moito que a Xunta invista en mellorar infraestruturas, se o Concello non cumpre coas súas obrigas básicas de conservación, é imposible garantir que as instalacións se manteñan en condicións axeitadas».

Los populares apuntan que «o máis preocupante é o silencio cómplice do BNG cos seus novos amigos do goberno municipal. Estamos ante unha nova mostra de que o Bloque está en campaña electoral permanente. A veciñanza precisa solucións reais, non confrontación política interesada», concluyen.