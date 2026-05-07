Natalia Salgado toma posesión como nueva trabajadora social de Silleda

Natalia Salgado Rodríguez ha tomado posesión como nueva trabajadora social del Concello de Silleda, tras superar el proceso selectivo iniciado en octubre de 2025 para la cobertura de esta plaza, incluida en la Oferta de Empleo Público municipal.

Su incorporación como funcionaria de carrera permitirá reforzar el departamento de Bienestar Social, un área centrada en la atención a la vecindad y en el acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad, dependencia o necesidad de apoyo social.

La nueva trabajadora social se suma al equipo municipal en un momento en el que el Concello continúa avanzando en la consolidación de los Servicios Sociales municipales. En las próximas semanas también está prevista la convocatoria de dos plazas de auxiliares del Servicio de Ayuda en el Hogar, que se cubrirán como personal laboral fijo. El plazo se abrirá con la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, señala que «a incorporación de Natalia Salgado como nova traballadora social supón un reforzo importante para o departamento de Benestar Social, unha área fundamental para garantir unha atención próxima, humana e eficaz á veciñanza».

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La regidora subraya que «seguir dotando o departamento de persoal estable é esencial para mellorar a capacidade de resposta do Concello». El gobierno local enmarca esta incorporación en una planificación más amplia para consolidar los recursos humanos de los Servicios Sociales.