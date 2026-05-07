Laxeiro: sus rutas vitales en un nuevo libro

Lalín acogerá el próximo viernes 15 de mayo, a las 20.00 horas, la presentación oficial del libro "Os camiños de Laxeiro", una ambiciosa publicación editada por la Deputación de Pontevedra y coordinada por la Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba) que se integra en la programación municipal de "Lalín nas Letras 2026". El evento, de carácter abierto al público, tendrá lugar en el Museo Municipal Ramón Aller y se presenta como una de las citas culturales más relevantes del año en el municipio, consolidando el homenaje permanente al artista José Otero Abeledo, Laxeiro, considerado el creador gallego más influyente del siglo XX y distinguido como Fillo Predilecto de su tierra natal.

La obra propone un profundo recorrido biográfico y artístico por la geografía vital del pintor, estructurándose a través de tres rutas fundamentales que permiten contextualizar su evolución creativa en los espacios que marcaron su trayectoria: la comarca de O Deza y A Romea, su territorio fundacional; la ciudad de Vigo, donde se integró en las vanguardias y estableció su estudio; y Pontevedra, núcleo de su formación y magisterio. El libro es el resultado de un esfuerzo coral que reúne las firmas de destacados expertos como Xavier Magalhães, Xabier Pérez Buxán, Celina Fernández Ponte, Cecilia Doporto y Felipe Senén, este último a cargo de la dirección y coordinación del proyecto. La narrativa literaria se completa con la potencia visual de las fotografías de Xurxo Lobato, quien captura los paisajes que Laxeiro reinterpretó bajo su propia mitología y un misterio inconfundible.

Los contenidos del volumen se dividen en cuatro grandes capítulos que exploran desde los apuntes biográficos generales hasta su huella específica en las tres localizaciones mencionadas. En la comarca de O Deza, el libro analiza sus orígenes y la impronta indeleble que su entorno natal dejó en su estética; en Vigo, se detiene en su madurez y contacto con la modernidad; mientras que el apartado de Pontevedra destaca su estrecha relación académica y profesional con la capital provincial. La vinculación de Laxeiro con Lalín fue constante y profunda a lo largo de toda su vida, actuando como pregonero de la Feira do Cocido en 1976 y como cartelista en diversas ediciones, contribuyendo de manera decisiva a la construcción de la identidad cultural y el orgullo de pertenencia del municipio.

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En el acto de presentación del próximo día 15 está prevista una amplia representación del equipo técnico e institucional, contando con la participación directa de Cecilia Doporto, Xavier Magalhães, Xabier Pérez Buxán y el propio Felipe Senén en representación de la Real Academia Galega de Belas Artes. Asimismo, asistirán representantes de la Deputación de Pontevedra y del Concello de Lalín para refrendar el compromiso de las administraciones con la puesta en valor de un legado que trasciende las fronteras de Galicia. Con esta iniciativa, el Concello continúa fortaleciendo su labor de divulgación artística y su compromiso con la celebración de las Letras Galegas, utilizando la figura de su artista más universal como hilo conductor para reivindicar la vigencia del arte gallego contemporáneo y su capacidad para dialogar con el mundo desde las raíces propias de la tierra lalinense.