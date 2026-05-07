Lalín reúne a más de 50 expertos de España, Francia y Portugal en el V Congreso Internacional de Astronomía PROAM

Lalín se convertirá este fin de semana en el epicentro de la investigación con la celebración del V Congreso de Astronomía PROAM, en el Salón Teatro. Este evento, coordinado por el catedrático José Ángel Docobo Durántez, reunirá a más de cincuenta expertos, investigadores y astrónomos aficionados procedentes de España, Francia y Portugal, consolidando al municipio como un referente dentro de la red del Destino Starlight y potenciando el astroturismo en la región.

El congreso rendirá tributo a los científicos José Rodríguez González, conocido como el Matemático de Bermés, y Ramón María Aller. La inauguración oficial tendrá lugar este viernes a las 19.00 horas y acto seguido, el profesor Docobo impartirá una conferencia inaugural sobre el legado de ambos astrónomos. La agenda científica de la primera jornada continuará con ponencias sobre ciencia ciudadana y astrofotografía en institutos. Debido a previsiones meteorológicas adversas para la observación nocturna en Rodelas, se activará un plan alternativo que incluirá una ponencia sobre la misión espacial Artemis II.

El sábado la actividad se retomará a las 10.00 horas con sesiones sobre eclipses, globos estratosféricos y un taller práctico dedicado a la construcción y uso de fotómetros para medir parámetros celestes. Tras la fotografía grupal junto a la estatua de Ramón Aller y una comida oficial, la tarde ofrecerá intervenciones de Pedro Pablo Campo y Carmen Villanueva sobre el cálculo de eclipses y la figura del Matemático de Bermés. También se expondrán los programas de divulgación del Observatorio de la USC, cerrando el día con visitas guiadas por turnos a la Casa Museo-Observatorio de Lalín.

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La jornada de clausura del domingo comenzará con comunicaciones técnicas a cargo de expertos franceses y portugueses. Avanzada la mañana se presentará el Planetario Matías Yáñez. El congreso concluirá con una mesa redonda y una visita final por la tarde al Observatorio Astronómico de la USC.