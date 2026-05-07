Lalín limitará el tonelaje en el puente de Vilatuxe tras la rotura de losas por un vehículo pesado y renovará el cierre de madera

El Concello de Lalín actuará en la playa fluvial de Vilatuxe para reparar la plataforma del puente que atraviesa el río y renovar los puntos de anclaje del cierre de madera que permite configurar el área de baño de Pozo do Boi. Las intervenciones fueron supervisadas por los concejales de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo, y de Obras, José Cuñarro, acompañados por técnicos municipales.

La visita permitió comprobar los daños registrados en la plataforma de piedra del puente, donde en los últimos días se rompieron dos losas. Según la información municipal, la rotura se produjo por el paso de un vehículo agrícola de gran tonelaje. Los técnicos levantaron la correspondiente acta para tramitar la reposición de las piezas deterioradas por otras nuevas, con el objetivo de recuperar el paso en las mismas condiciones en las que se encontraba.

El gobierno local anunció que limitará el tonelaje autorizado para cruzar por este puente, al considerar que el exceso de peso fue la causa de la rotura de las losas. Antes de ejecutar la actuación, el Concello solicitará la autorización correspondiente a Augas de Galicia. La intervención prevista consistirá únicamente en sustituir los elementos dañados de la plataforma.

Anclajes de madera

Durante la visita también se abordó la renovación de los puntos de anclaje de los tableros de madera que cierran el curso del río y hacen posible la configuración de la playa fluvial. Esta actuación ya había sido solicitada a Augas de Galicia y se ejecutará cuando el Concello disponga de la autorización pertinente.

La propuesta técnica prevé preparar una nueva estructura de soporte y fijación mediante la instalación de nuevas pestañas metálicas ancladas al frente de la infraestructura actual. Estos elementos permitirán sustituir las piezas anteriores, deterioradas por el paso del tiempo y por la corrosión derivada de la humedad propia del río.

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El Concello acometerá ambas actuaciones cuando cuente con las autorizaciones necesarias y con los elementos de sustitución, tanto las nuevas piezas de piedra como las pestañas metálicas previstas.