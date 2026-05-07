Lalín acolle a proxección de ‘Quen contamina A Limia?’

O salón de actos da biblioteca de Lalín acolle este venres 8 de maio, ás 19 horas, a proxección do documental Quen contamina A Limia?. Contará coa presenza de Diego Freire, de Noticias Dispersas, e Alfonso Cid, de Radio Liverdade.

A iniciativa busca abrir unha reflexión sobre o modelo gandeiro e as consecuencias ambientais que pode ter para Deza a proliferación de explotacións intensivas. Segundo Stop Biometano Deza, o territorio debe «mirarse no espello da Limia» para evitar problemas como a contaminación por nitratos en solos e augas, a presenza de cianobacterias nos encoros ou a perda do modelo tradicional de gandería extensiva. A proxección pretende informar á veciñanza e reclamar medidas preventivas ás administracións competentes antes de que a situación ambiental poida agravarse.