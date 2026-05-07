Aniversario
El grupo Os John Deeres actúa en Berres
Redacción
A Estrada
El Teleclub de Berres acogerá el próximo sábado a partir de las 17.00 horas la actuación del grupo de rock estradense Os John Deeres. Esta actividad se enmarca dentro de la celebración del 150 aniversario de Manuel García Barros. Es un evento organizado por el Recuncho da Lingua que reivindica la fuerza actual del gallego.
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