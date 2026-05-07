Forno acusa al PP de dejar morir el Orgullo de Lalín

La portavoz municipal socialista de Lalín, Alba Forno, pregunta al gobierno local del PP «que pasou co Orgullo de Lalín», después de que, a pocos días de la fecha prevista en la programación cultural de mayo, no haya actividades anunciadas ni información pública sobre el evento. Forno advierte de que «todo apunta a que o PP de Crespo decidiu deixar morrer definitivamente o Orgullo de Lalín», al señalar que no existen anuncios, publicidad ni comunicación oficial.

La edila recuerda que la cita nació durante el gobierno de coalición como iniciativa pionera para visibilizar la diversidad afectivo-sexual desde el rural y convertir Lalín en referente de libertad, convivencia y sensibilización. Lamenta que, con la llegada del PP, el evento fuese perdiendo contenido hasta quedar reducido a una fiesta sin sensibilización. Forno afirma que el rural necesita estos espacios y avanza que los socialistas recuperarán el Orgullo.