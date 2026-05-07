A Estrada sube hasta 120.000 euros las ayudas para eventos

El Concello de A Estrada destinará este año 120.000 euros a las ayudas para eventos y actividades culturales, incrementando en 20.000 euros la partida creada en 2025 y elevando hasta 5.000 euros la cuantía máxima por entidad. Las bases fueron aprobadas por la junta de gobierno local y serán explicadas este jueves, a las 19.00 horas, en una reunión con asociaciones en el salón de plenos. Entre las novedades destaca que ya no será obligatorio que las fiestas tengan una antigüedad determinada, aunque este aspecto seguirá puntuando. De este modo, las subvenciones podrán financiar actuaciones culturales, verbenas, animación infantil o contratación de grupos locales, mientras que las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a tavés de la sede municipal.