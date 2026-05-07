Subvenciones
A Estrada sube hasta 120.000 euros las ayudas para eventos
redacción
El Concello de A Estrada destinará este año 120.000 euros a las ayudas para eventos y actividades culturales, incrementando en 20.000 euros la partida creada en 2025 y elevando hasta 5.000 euros la cuantía máxima por entidad. Las bases fueron aprobadas por la junta de gobierno local y serán explicadas este jueves, a las 19.00 horas, en una reunión con asociaciones en el salón de plenos. Entre las novedades destaca que ya no será obligatorio que las fiestas tengan una antigüedad determinada, aunque este aspecto seguirá puntuando. De este modo, las subvenciones podrán financiar actuaciones culturales, verbenas, animación infantil o contratación de grupos locales, mientras que las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a tavés de la sede municipal.
- Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
- Usuarios del tren en Zamora, con 21 frecuencias diarias de AVE, consideran «innecesaria» la parada en Pontevedra, que tiene seis
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Caballero anuncia el calendario y qué vehículos podrán acceder sin multa a las zonas de bajas emisiones de Vigo
- Y ahora que Seila es canción...
- De récord en récord: la vaca que pulverizó la barrera de los 10.000 euros
- Estas son las calles que limitarán las cuatro zonas de bajas emisiones de Vigo
- Restaurante Lalín: Donde la morriña se cura con cuchara