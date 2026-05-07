A Estrada regula los honores y distinciones con un nuevo reglamento que facilitará el hermanamiento con Rianxo

El Concello de A Estrada aborda en el pleno de este jueves la aprobación inicial del nuevo Regulamento de Honras e Distincións, un documento del que hasta ahora carecía la administración local y que permitirá, entre otras cuestiones, articular oficialmente el hermanamiento con el concello de Rianxo.

La iniciativa se enmarca en el Ano Cultural Virxinia Pereira, impulsado por el gobierno estradense para reivindicar la figura de la intelectual nacida en Couso y esposa de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. El ejecutivo local ya había avanzado a finales de enero su intención de estrechar lazos con Rianxo, localidad natal del histórico político y escritor galleguista, con el objetivo de divulgar y preservar conjuntamente el legado de ambos. Y ahora, da un paso decisivo en esta dirección.

El reglamento que se someterá a votación tiene como finalidad regular el régimen jurídico de los honores y distinciones que pueda conceder el Concello da Estrada a personas, entidades o instituciones. Además de contemplar el procedimiento para los expedientes de hermanamiento, también fija las bases para la declaración de luto oficial y para la denominación de espacios públicos del municipio.

Entre las distinciones recogidas en el texto destaca la creación de la Medalla do Concello da Estrada, destinada a reconocer trayectorias o méritos relevantes en ámbitos como el cultural, científico, social o empresarial. Su concesión requerirá acuerdo plenario por mayoría absoluta y conllevará la entrega de una medalla con el escudo municipal y un diploma acreditativo.

El documento regula asimismo los títulos de Fillo ou Filla Predilecta y de Fillo ou Filla Adoptiva, reservados para personas con una trayectoria destacada vinculada al municipio, ya sea por nacimiento o por especiales lazos con este. Ambos deberán aprobarse en pleno y estarán acompañados de la entrega de un pin institucional y un diploma.

A mayores, junto a estas figuras honoríficas, el reglamento incorpora también el ya conocido Salmón de Ouro, que podrá ser concedido por decreto de Alcaldía a individuos o entidades destacadas por su contribución al concello. A esto debe añadírsele la creación del título de Ilustre Visitante, pensado para personalidades de relevancia que sean recibidas oficialmente en A Estrada.

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Por otra parte, la sesión plenaria abordará además otros asuntos, como la reversión al Concello del antiguo edificio judicial que ocupaba el Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Número 1. Este trámite permitirá habilitar en esas dependencias, de manera provisional, la futura sede de la Unidade de Atención Temperá. Asimismo, se tratará la corrección de la nomenclatura del lugar de A Pica, en la parroquia de Moreira, que figura erróneamente en distintos departamentos municipales como «A Pía».