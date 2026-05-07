En Deza y Tabeirós-Terra de Montes, la huelga en escuelas infantiles de 0 a 3 años registra un seguimiento desigual

En los centros de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, la jornada de huelga convocada este jueves en las escuelas infantiles de 0 a 3 años a nivel nacional tuvo un seguimiento desigual.

Desde esta redacción nos hemos puesto en contacto con algunas de las escuelas de Educación Infantil, obteniendo datos diversos. Por ejemplo, en la escuela infantil Galiña Azul de A Estrada secundaron la huelga 6 de los 11 trabajadores del centro. En cuanto a la asistencia, faltaron 20 de los 50 niños matriculados.

En la Escola Infantil As Pontiñas, de Lalín, no hubo seguimiento entre el personal, ya que ninguno de los 13 trabajadores participó en la convocatoria. La asistencia del alumnado fue prácticamente normal, con solo 9 ausencias de un total de 89 menores.

Por su parte, en la Galiña Azul Polígono de Lalín participaron en la huelga 2 de los 11 trabajadores, mientras que alrededor de 20 niños no acudieron al centro, de un total de 70 matriculados.

El seguimiento más elevado se registró en la Galiña Azul de Silleda, donde secundaron la protesta 5 de los 14 trabajadores. También fue notable la incidencia entre las familias, con unas 45 ausencias entre los 75 alumnos del centro.

La huelga estatal en las escuelas infantiles de 0 a 3 años reclamó mejoras laborales, subida salarial, reducción de ratios y más recursos en las aulas. El personal denuncia precariedad, sobrecarga y falta de reconocimiento profesional en una etapa educativa considerada fundamental para el desarrollo infantil.

Los servicios mínimos decretados por la Xunta de Galicia garantizaron la apertura de los centros como servicio esencial. Se estableció la presencia de, al menos, dos profesionales por escuela para la atención directa del alumnado. En centros con varias aulas, se añadió un trabajador adicional por cada unidad, asegurando la atención básica y la conciliación familiar.

Éxito en la jornada de movilizaciones por la educación

Las movilizaciones convocadas por las Asambleas Abertas en defensa de la educación pública lograron este miércoles un amplio respaldo tanto en A Estrada como en Vila de Cruces. En ambos municipios participaron más de 300 personas en cada concentración, entre profesorado, familias y alumnado, en unas protestas que los organizadores califican de “éxito rotundo”. En los dos municipios, los estudiantes dieron lectura a un manifiesto reivindicativo.

En Vila de Cruces, la protesta fue impulsada por las ANPAS de los CEIP Cerdeiriñas de Piloño, Nosa Señora da Piedade y del IES Marco do Camballón.

Los convocantes advierten de que, si la Consellería de Educación no ofrece respuestas, mantendrán concentraciones semanales hasta final de curso y estudian organizar una gran manifestación comarcal antes del verano.

El PSOE exige más personal y mejoras en el IES García Barros

El Grupo Municipal Socialista de A Estrada presentó una moción de urgencia para reclamar a la Consellería de Educación una mejora inmediata de los recursos humanos y de las infraestructuras del IES Manuel García Barros. La iniciativa responde a las demandas de la comunidad educativa, que denuncia desde hace años la falta de personal y las deficiencias del centro.

El PSOE advierte de que el instituto soporta ratios elevadas que dificultan la atención individualizada, especialmente en 1º y 2º de ESO, además de una insuficiente dotación de profesorado para desdobles, atención a la diversidad y apoyo al alumnado con necesidades específicas. También reclama más orientadores, especialistas en audición y lenguaje, personal sanitario, administrativo, de mantenimiento y expertos en TIC.

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La moción solicita reducir las ratios a un máximo de 25 alumnos por aula y reforzar servicios como la biblioteca escolar, las tutorías y la coordinación docente. Asimismo, pide a la Xunta un plan de mejora de las instalaciones del centro, consensuado con la dirección y la ANPA, que incluya actuaciones concretas y plazos de ejecución.