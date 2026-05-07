Ecologistas convocan una protesta contra el Concurso de Pesca del Salmón en A Estrada

Las organizaciones ecologistas que desde hace semanas venían reclamando a la Xunta la suspensión del Concurso Internacional de Pesca del Salmón de A Estrada han dado ahora un paso más y convocan una movilización de protesta este sábado 9 de mayo en la Ponte Medieval de Pontevea, bajo el lema «Salmón vivo, Ulla vivo!».

La convocatoria fue presentada este miércoles por ADEGA, AEMS-Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega, Asociación Lobo, A Ulla Viva y las plataformas Ulloa Viva, En Defensa da Ría de Arousa y Mina Touro-O Pino Non. Dichos colectivos consideran «incompatible» la celebración del campeonato con la situación crítica que atraviesa el salmón atlántico en Galicia, cuya captura está vetada esta temporada en todos los ríos gallegos salvo en el Ulla, donde la Xunta autorizó esta excepción para mantener el histórico concurso.

Cabe destacar que si bien la Consellería de Medio Ambiente permitió la celebración del certamen, lo hizo imponiendo restricciones inéditas: el campeonato se reducirá a una sola jornada, el domingo 10 de mayo, y únicamente se permitirá una captura. La decisión llega en un contexto de fuerte descenso de la población de salmón en los ríos gallegos, especialmente en el Ulla y el Lérez.

Las entidades ecologistas, que ya habían solicitado previtamente la suspensión del evento, sostienen que la autorización «carece de base científica». Además, anuncian la presentación de un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección Territorial de Pontevedra y reclamaron medidas cautelares para paralizar la competición. Asimismo, recuerdan la petición de inclusión del salmón atlántico gallego en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas con la categoría de «En peligro de extinción», puesta en marcha hace unos meses y todavía sin respuesta.

Los colectivos alertan de que las poblaciones de salmón se han desplomado más de un 80% desde la década de 1970. Un reciente estudio de la Sociedade Ibérica de Ictioloxía cifra además en un 77,9% la caída de ejemplares en el Ulla durante la última década, datos que consideran «alarmantes» para el futuro de la especie. Frente a estas críticas, la Sociedade de Caza e Pesca Deportiva Río Ulla, organizadora del concurso, defendió en los últimos días la continuidad del campeonato y negó que la escasez de salmón esté relacionada con la actividad deportiva. La entidad sostiene que el principal problema radica en el deterioro de la calidad del agua y de las zonas de desove, factores que consideran determinantes para explicar el declive de la especie.