La Diputación costea los 600.000 euros de la reforma de la Praza Alameda de Brántega

El diputado provincial Javier Tourís se desplazó este miércoles al casco urbano de Agolada para anunciar que la administración financiará de forma íntegra las obras de recuperación de la Praza Alameda de Brántega, ubicada entre el auditorio y el área de Os Pendellos. La Diputación, de este modo, aportará 88.000 euros procedentes del Plan +Provincia 2026-2027, que se suman al medio millón de euros que ya había destinado a esta intervención a través del Plan Extra-Provincia Extraordinaria 2025.

Con estos recursos, el municipio agoladés podrá mejorar los niveles de funcionalidad, seguridad vial, accesibilidad y calidad de este espacio público y de su entorno. Así, las vías van a disponer de una plataforma única, con más espacio para los peatones y menos para los vehículos, e incorporarán pavimentos de losa de granito silvestre en la zona de las aceras y aglomerado por hormigón desactivado en la calzada. En el tramo que conecta esta plaza con el auditorio Manuel Costa Casares va a resolverse la conexión visual y funcional en la entrada de la zona histórica. Además, está previsto renovar las redes de servicios, modernizar el parque infantil y cambiar las luminarias.

Durante su visita a Agolada, Javier Tourís felicitó al gobierno de PAyJ «por empregar os recursos do Plan +Provincia para poder completar o financiamento» y añadió que las partidas económicas que facilita la Diputación a los municipios «son fundamentais para que poidan facer realidade os seus proxectos de maior envergadura».