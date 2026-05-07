La Consellería de Sanidade confirma un segundo positivo de sarna noruega en Vila de Cruces

Tras detectar un caso de sarna noruega en Vila de Cruces, este lunes, la Consellería de Sanidade puso en marcha un protocolo para localizar a contactos estrechos de la persona contagiada, para confirmar si estas personas están o no afectadas por esta enfermedad.

De las 19 personas vigiladas, una dio positivo, de modo que hay dos casos confirmados. Los otros 18 continúan bajo seguimiento y «serán atendidos polo seu centro de saúde ou pola súa mutua para prescribirlles a pauta de tratamento recomendada», indican desde la consellería.

El primer caso se detectó en el Servizo de Axuda no Fogar, por lo que el concello decidió suspender el servicio para reanudarlo el martes bajo las las recomendaciones del Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de Pontevedra. Sanidade insiste en la importancia de que las trabajadoras del SAF empleen equipos de protección individual (sobre todo guantes) y laven la ropa en agua muy caliente para evitar la propagación de los ácaros que transmiten este tipo de sarna.