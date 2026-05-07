El Concello mejora la eficiencia energética del local social de Quireza

El Concello de Cerdedo Cotobade acaba de finalizar las obras de mejora energética del Centro Cultural de Quireza, una actuación centrada en la modernización integral de las instalaciones mediante un sistema de autoconsumo fotovoltaico, nueva climatización y renovación de la iluminación interior y exterior con tecnología LED de alta eficiencia.

El proyecto contó con una inversión total de 21.769,70 euros, financiados en gran parte a través del programa LEADER PEPAC 2023-2027, que aportó 19.151,34 euros, mientras que el resto fue asumido con fondos municipales. Entre las actuaciones realizadas destacan la instalación de ocho paneles solares, un sistema de climatización con bomba de calor inverter y mejoras complementarias en canalización, protección eléctrica e iluminación exterior del recinto.

Según los datos facilitados por el Concello, estas mejoras permitirán reducir el consumo energético del edificio en más de un 62 %, con un ahorro estimado de 6.370 kWh anuales y una disminución de las emisiones contaminantes superior a 1,4 toneladas de CO2 al año.

Noticias relacionadas

El alcalde, Jorge Cubela, destacó que esta actuación supone «un nuevo paso en el compromiso del Concello con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la mejora continua de las infraestructuras municipales, especialmente en el rural». El regidor subrayó además la importancia del Centro Cultural de Quireza como espacio de uso vecinal y defendió la apuesta municipal por las energías renovables y la captación de fondos europeos y autonómicos para modernizar los equipamientos públicos.