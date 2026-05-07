Los comuneros de Asorei celebran asamblea el domingo
La comunidad de montes vecinales en mano común de Asorei celebra este domingo, 10 de mayo, en el local social de la parroquia, una asamblea extraordinaria. La sesión comienza a las 10.30 horas e incluye en su orden del día el desbroce del arbolado en los montes y la realización de franjas para evitar la propagación de incendios, así como el mantenimiento de los terrenos dedicados a pastizales.
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