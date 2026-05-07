A Estrada
Comienza el petitorio de las Festas de San Paio por las calles
La comisión de las Festas de San Paio de este año inicó ayer el petitorio popular por las calles de A Estrada. Para ello han anunciado que colocarán un puesto en la Sala Abanca en el que los vecinos podrán realizar sus donativos. Se habilitará todos los miércoles y sábados a partir de hoy y hasta las fiestas, en horario de 10.30 a 13.00 horas. Los vecinos que lo deseen también pueden hacer los donativos para las fiestas a través del número de cuenta ES3420 80 5031 2030 4006 3616.
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