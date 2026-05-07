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A Estrada

Comienza el petitorio de las Festas de San Paio por las calles

Comienza el petitorio de las Festas de San Paio por las calles | L.D.

Comienza el petitorio de las Festas de San Paio por las calles | L.D.

La comisión de las Festas de San Paio de este año inicó ayer el petitorio popular por las calles de A Estrada. Para ello han anunciado que colocarán un puesto en la Sala Abanca en el que los vecinos podrán realizar sus donativos. Se habilitará todos los miércoles y sábados a partir de hoy y hasta las fiestas, en horario de 10.30 a 13.00 horas. Los vecinos que lo deseen también pueden hacer los donativos para las fiestas a través del número de cuenta ES3420 80 5031 2030 4006 3616.

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