Día das Letras Galegas
A Banda de Música de Agolada ofrece un concerto sobre a emigración
Conta coa colaboración da Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada
A Banda de Música Municipal de Agolada continúa coa súa programación 'O sentir da música'. Este sábado, a partir das 20.30 horas no auditorio Manuel Costa Casares ofrece un concerto polo Día das Letras Galegas que leva por título 'Carme, sempre túa'. A formación que dirixe Adrián Pazos tocará unha peza composta por Simón Couceiro e con texto orixinal de Manuel Brey, inspirado na historia de Carme, Manuel e o seu fillo Xesús. A banda conta coa colaboración da Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada. Actuarán durante a función Silvia García, Abel Eiras e Mateo Pereira.
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