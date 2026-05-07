A Banda de Música de Agolada ofrece un concerto sobre a emigración

A Banda de Música Municipal de Agolada continúa coa súa programación 'O sentir da música'. Este sábado, a partir das 20.30 horas no auditorio Manuel Costa Casares ofrece un concerto polo Día das Letras Galegas que leva por título 'Carme, sempre túa'. A formación que dirixe Adrián Pazos tocará unha peza composta por Simón Couceiro e con texto orixinal de Manuel Brey, inspirado na historia de Carme, Manuel e o seu fillo Xesús. A banda conta coa colaboración da Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada. Actuarán durante a función Silvia García, Abel Eiras e Mateo Pereira.