Aniversario
Acisclo Manzano celebra en Vilatuxe su 86 cumpleaños
El reconocido escultor ourensano Acisclo Manzano celebró ayer en Vilatuxe su 86 cumpleaños rodeado de una destacada representación de la vida política y cultural gallega. El artista estuvo acompañado por los conselleiros Román Rodríguez y José López, así como por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Esta celebración en tierras lalinenses refuerza el vínculo del escultor con una comarca que siempre ha valorado su capacidad para dotar de alma a materiales como el barro, la madera o el bronce.
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