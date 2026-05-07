Más del 90% de las empresas del polígono Lalín 2000 secunda la primera jornada de huelga en el metal

Un centenar de personas participó este jueves en la movilización en Lalín para forzar un nuevo convenio en el sector del metal. La protesta en Lalín se sumó a las celebradas en esta primera jornada de huelga en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, y en la cabecera dezana transcurrió sin incidentes tanto durante la propia marcha como horas antes, durante la labor informativa de los piquetes. En el caso de Lalín, solo acudieron representantes del sindicato CIG para acompañar a los trabajadores y trabajadoras en el tramo desde la rotonda del consistorio hasta la glorieta de confluencia de la rúa Ramón Aller con el vial hacia Donramiro, coreando consignas como "Traballos dignos na nosa terra" o "Patronal, escoita, o metal está en loita".

La organización sindical señala que «na comarca, máis do 90% das empresas do polígono Lalín 2000 están pechadas», y avanza que «se a patronal quere botar un pulso, aquí estamos para botarllo. Imos seguir lotando para conseguir unhas condicións dignas; é unha loita de clase, pero tamén para sobrevivir e para pagar as cousas do día a día, como comer, a vivenda ou os recibos da luz e da auga. É unha loita que agardamos que dé un froito importante para que o convenio do metal volva ser unha referencia na provincia».

La patronal intentó a comienzos de semana suspender la movilización (convocada desde varios días atrás por la CIG y apoyada por UGT y Comisiones) con una negociación exprés que no llegó a cuajar. El preacuerdo incluía una subida salarial del 14,5% en 4 años y del que el 5% ya se aplicaría en este ejercicio. Pero los sindicatos elevan ese porcentaje al 16%, y piden además jornada continua durante el verano, la inclusión del oficial de primera en el grupo 4 de la clasificación profesional y el pago de los pluses de toxicidad y penosidad para las personas que trabajan en el naval.

Menos subcontratas

En Lalín, la CIG recordó al final de la marcha que «somos o convenio con máis horas de traballo ao ano en toda Galicia», y que es necesario mejorar otras cuestiones como la entrada de empresas subcontratadas, ya que «ao haber varios niveis de subcontratación ainda se precariza máis» el salario, que ya de por sí es muy bajo para personas contratadas como peones o como oficiales de tercera. Por ahora, el sector del metal en Pontevedra realizará nuevos parones lo días 13,14, 19, 20 y 21 de este mes. En A Coruña, los sindicatos comenzaron las negociaciones del convenio "pero a patronal levantouse da mesa", así que habrá asambleas durante las próximas jornadas para decidir si se suman a estos parones en la provincia pontevedresa.