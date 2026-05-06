Taller gratuito de Yoga Vital en Lalín

El Centro ETP de Lalín organiza este sábado 9 de mayo un taller gratuito de Yoga Vital, diseñado para mayores de 65 años que busquen mejorar su calidad de vida. La sesión será de 11:00 a 12:30 h en su estudio de yoga-pilates, ubicado en la calle da Ponte 28, frente a su local habitual. Esta práctica adaptada utiliza movimientos suaves, de pie o en suelo, para convertir el cuerpo en un aliado del bienestar. El taller incluye respiración consciente y relajación profunda, técnicas que ayudan a recuperar flexibilidad, mejorar el equilibrio y favorecer el descanso emocional. Aunque las clases suelen ser los viernes, esta jornada de puertas abiertas permite conocer los beneficios de una disciplina segura y accesible. Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa llamando o enviando un WhatsApp al 656 94 49 37.