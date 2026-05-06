Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallego afectado por HantavirusMuere Seila EsenciaCentenarios Enamorados NigránBanderas AzulesResultados Nueva PescanovaHuelga MédicosVaca de RécordOurensana Lista Forbes
instagramlinkedin

Salud

Taller gratuito de Yoga Vital en Lalín

Á. G.

Lalín

El Centro ETP de Lalín organiza este sábado 9 de mayo un taller gratuito de Yoga Vital, diseñado para mayores de 65 años que busquen mejorar su calidad de vida. La sesión será de 11:00 a 12:30 h en su estudio de yoga-pilates, ubicado en la calle da Ponte 28, frente a su local habitual. Esta práctica adaptada utiliza movimientos suaves, de pie o en suelo, para convertir el cuerpo en un aliado del bienestar. El taller incluye respiración consciente y relajación profunda, técnicas que ayudan a recuperar flexibilidad, mejorar el equilibrio y favorecer el descanso emocional. Aunque las clases suelen ser los viernes, esta jornada de puertas abiertas permite conocer los beneficios de una disciplina segura y accesible. Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa llamando o enviando un WhatsApp al 656 94 49 37.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents