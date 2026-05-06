Silleda activa medidas urgentes en el puente de Abades por desprendimiento de pretil

El Concello de Silleda ha activado una actuación de emergencia en el puente de Abades, situado sobre la vía del ferrocarril, después de la caída de dos piezas de piedra del pretil en uno de los extremos de la plataforma. El incidente no causó daños personales ni afectó a la circulación ferroviaria, ya que los elementos desprendidos cayeron por el talud y quedaron fuera de la zona de paso de los trenes. Uno de ellos fue localizado a varios metros del inicio del balasto de la vía.

La caída fue detectada en una zona de paso habitual de vehículos agrícolas. Según las primeras valoraciones, todo apunta a que pudo estar provocada por el golpe de alguna maquinaria pesada. Sin embargo, por el momento, no ha sido posible identificar a la persona o al vehículo responsable del impacto.

Tras tener conocimiento de la incidencia, el Concello contactó directamente con la sección de mantenimiento de ADIF, que desplazó personal a la zona para realizar una inspección. Después de esa revisión, no se detectó una situación de peligro para la circulación ferroviaria.

Concello y ADIF acordaron entonces la adopción de una medida provisional de seguridad en el paso, que será ejecutada por la administración local mientras se avanza en la definición de una solución integral para el puente. Esa intervención deberá contar con la correspondiente autorización del ente ferroviario, al tratarse de una estructura situada sobre la vía del tren.

Como primera medida, el Concello colocó señalización provisional, vallado e iluminación para advertir de la situación a los vehículos que transitan por el paso. Esta actuación se completará a lo largo de esta semana con la instalación de un vallado fijo con biondas de seguridad, que permitirá proteger el punto afectado y garantizar mejores condiciones de circulación.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, explica que «a prioridade foi actuar con rapidez, comprobar que non existía risco para a vía ferroviaria e adoptar medidas inmediatas para reforzar a seguridade dos vehículos que utilizan este paso». Añade que «aínda que a incidencia non chegou a afectar á circulación dos trens, non podemos deixar un punto destas características sen unha protección axeitada».

La intervención de emergencia se llevará a cabo a la espera de la redacción de un proyecto de mejora integral del puente, en el que se estudiará una solución más completa para la estructura. Ese proyecto también deberá ser autorizado por ADIF.

Revisión de otros puentes

El Concello iniciará, además, una revisión del estado de otros puentes del municipio, con el objetivo de comprobar sus condiciones de conservación y anticiparse a posibles incidencias. «Imos actuar agora en Abades, pero tamén queremos revisar outras estruturas para detectar calquera problema a tempo e evitar situacións semellantes», señala Pena.

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Asimismo, la alcaldesa recuerda la importancia de extremar la precaución cuando se circula con maquinaria agrícola por pasos estrechos o estructuras antiguas. «Son elementos que forman parte da rede viaria local e que prestan servizo diario á veciñanza, pero precisan dun uso responsable e dunha protección axeitada para garantir a seguridade de todos», concluye.