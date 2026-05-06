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Seminario sobre habilidades para una vida plena de la UVigo en Lalín

Asistentes a la charla de ayer.

Asistentes a la charla de ayer.

El Concello de Lalín inició un seminario que, en colaboración con la UVigo, se centró en aspectos como las habilidades para alcanzar una vida plena. Se repetirá otra sesión el 12 de mayo, también entre las 16.00 y las 18.00 horas, con en torno a una veintena de asistentes. Para el día 19 está programado otro seminario, en este caso sobre las utilidades de la Inteligencia Artificial en la vida diaria.

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