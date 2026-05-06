Fin de semana de marcas para el Atletismo Deza

El Club Escola Atletismo Deza consolida su posición en el panorama deportivo gallego tras completar un intenso calendario competitivo y anunciar la convocatoria de uno de sus integrantes para la selección autonómica. El atleta lalinense León Feijoo ha sido seleccionado para representar a Galicia en la disciplina de 100 metros vallas en el próximo Campeonato de España por selecciones autonómicas, que se celebrará este sábado en Pereiro de Aguiar, Ourense. Este hito deportivo coincide con un balance muy positivo tras un fin de semana de competiciones que comenzó el viernes en el Trofeo La Purísima, donde una expedición de 20 atletas del club logró mejorar mayoritariamente sus marcas personales. La actividad continuó el sábado en el Campeonato Gallego Absoluto de Clubes en Pontevedra, donde seis deportistas del club (Dani Conde, Diego Reboredo, Roi Sierra, Breogán García, Beltrán Rivas y León Feijoo) compitieron como filiales del Atletismo Narón en diversas modalidades de carrera, saltos y lanzamientos, obteniendo resultados destacados. La jornada competitiva se cerró el domingo con un control de marcas en Pontevedra en el que participaron 25 niños y niñas de la escuela.

En el ámbito formativo, el club ha presentado su Campus de Verano bajo el lema “Un verán activo con Atletismo Deza”, una iniciativa orientada a fomentar la actividad física entre menores nacidos entre 2014 y 2020. El campamento se desarrollará en Lalín en dos periodos principales: del 22 de junio al 31 de julio y del 24 de agosto al 4 de septiembre, permitiendo la inscripción por semanas independientes. Las actividades se localizarán en el estadio Manuel Anxo Cortizo, el Centro Social Donramiro, el recinto Xesús Golmar, el Lalín Arena y las piscinas municipales, en horario de 08:00 a 14:30 horas con flexibilidad para la entrada y la salida. El coste de la actividad es de 45 euros semanales para miembros del club y 50 euros para no socios, con un suplemento de 5 euros en caso de reservar una única semana y 1 euro adicional por gastos de gestión si el pago se realiza mediante la plataforma Cluber. La organización ha limitado la participación a 50 plazas semanales, divididas en tres grupos de edad, y la inscripción se formalizará estrictamente mediante formulario y confirmación de pago. Para más información, el club dispone del correo atletismo.deza@gmail.com y los teléfonos de contacto 623 189 677 y 661 139 279.