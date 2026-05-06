Sanidade analiza una veintena de contactos del caso de sarna noruega en Vila de Cruces

La Consellería de Sanidade tiene en marcha un protocolo de búsqueda de contactos, tras confirmarse un caso de sarna remitido por el centro de salud de Vila de Cruces. Este miércoles, el Sergas analiza 19 casos de contactos de la persona afectada, para poder confirmar o descartar su contagio. Sanidade remarca que la investigación «polo tanto, atópase nun estado incipiente. Os contactos serán atendidos no seu centro de saúde para aplicarlles o tratamento profiláctico pautado».

La sarna noruega se contagia por contacto directo de piel con piel, aunque también puede transmitirse a través de toallas, sábanas o ropa, puesto que los ácaros son capaces de sobrevivir hasta 72 horas fuera del huésped. Suele afectar a personas con el sistema inmune debilitado y, a la hora de evitar su propagación, es conveniente que los contactos de la persona afectada sigan el tratamiento a la vez.

Desde Sanidade se trasladó al concello de Vila de Cruces una serie de pautas que deben seguir las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (donde se detectó el brote) para evitar cualquier propagación de esta enfermedad de la piel.

Así, es necesario que empleen equipos de protección individual (sobre todo guantes, que no deben emplear en casas diferentes) y el lavado de ropa, toallas y sábanas empleadas durante la última semana por encima de los 60ºC, para evitar la reinfección.

Por su parte, el Concello de Vila de Cruces indica que se va a distribuir entre las personas usuarias del SAF un folleto informativo sobre esta enfermedad y su tratamiento. Insiste en que, ante cualquier duda, los vecinos del municipio pueden consultarle a la plantilla del centro de salud.