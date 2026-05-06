La reversión de los juzgados, al pleno de mayo

El PSOE ha expresado su preocupación por el estado de la red viaria, que «está peor que nunca», tanto en las parroquias como en el casco urbano. Su portavoz, Luis López Bueno, critica el plan de bacheo del gobierno local, al que califica de «un parche que non vai superar a semana de choivas», y denuncia que incluso empeora algunas vías. Considera que falta un proyecto serio para reparar los daños causados por las lluvias. Además, cuestiona la aprobación del Regulamento de Honras e Distincións, que define como «un capricho». También advierte del deterioro de servicios como el SAF o la recogida de basura y reclama un plan eficaz.

El Concello da Estrada celebrará pleno ordinario este jueves 7 de mayo a las 20.30 horas. Se abordarán la aprobación del acta anterior, cambios en lugares de Moreira, la reversión de propiedad del terreno y edificio de los juzgados, la creación un espacio intergeneracional, el reglamento para otorgar honoríficos, un sistema de transporte a demanda y un suplemento de crédito.