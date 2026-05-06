Pequeños inversores podrán participar en la rehabilitación de 1.500 viviendas en Galicia

Fondos de inversión, algunos de ellos extranjeros, están detrás de la financiación que necesita Retorna Galicia Capital para la compra, rehabilitación y posterior puesta en el mercado de viviendas. Este ambicioso proyecto, orientado a la recuperación de vivienda deshabitada y a la dinamización demográfica en distintos municipios gallegos, prevé conformar un catálogo de alrededor de 1.500 inmuebles.

La iniciativa nace con el objetivo de dar respuesta a dos retos clave en el territorio: la despoblación y la dificultad de acceso a la vivienda. Para ello, se plantea la adquisición y reforma de inmuebles en desuso, que posteriormente se destinarán principalmente a residencia habitual. Las viviendas estarán dirigidas prioritariamente a familias jóvenes, personas que deseen establecerse en el municipio o aquellas interesadas en retornar a Galicia.

La financiación del proyecto se apoya en nuevas fórmulas como la tokenización, un sistema que convierte activos reales, como viviendas, en participaciones digitales, facilitando que múltiples inversores aporten capital. Esto permite financiar proyectos de forma más accesible y flexible, junto con la participación de fondos de inversión internacionales. A cambio, los inversores obtienen rentabilidad mediante el alquiler temporal de las viviendas antes de su venta final.

Asimismo, el proyecto contempla la participación de pequeños inversores particulares, que pueden aportar desde cantidades reducidas y recuperar su inversión con beneficios una vez se produzca el alquiler o la venta de los inmuebles. Desde Retorna Galicia Capital se anima especialmente a la implicación de estos inversores en viviendas ubicadas en sus propios municipios.

La entidad ya ha iniciado su actividad en diferentes territorios. En Sober se han analizado más de 20 propiedades con potencial residencial y turístico vinculado al Camino de Santiago. En Poio, el proyecto ya cuenta con viviendas adquiridas en su fase inicial en Galicia. También están involucrados una red territorial abierta a colaboración institucional, rehabilitación, dinamización local y nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo de Galicia como Arteixo, Gondomar, Porriño y ahora A Estrada. Además, por otro lado, la iniciativa se enmarca en una estrategia de expansión internacional con actuaciones en países como Portugal, Rumanía y Bélgica, donde ya se han iniciado contactos y primeras operaciones.

Los promotores subrayan su compromiso de evitar la especulación inmobiliaria, garantizando que las viviendas se destinen a uso residencial real y favorezcan la cohesión social y el desarrollo local.