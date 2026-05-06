Profesorado del conservatorio de Lalín tocará en un acto de la Fundación Rosalía de Castro

El CMUS de Lalín sumará a su actividad diaria formativa con su alumnado un intenso programa de actividades que se llevarán a cabo este y el próximo mes, al tiempo que preparan el siguiente curso. El centro municipal dirigido por José Luis Taboada presentó este martes en el consistorio lalinense junto a la concejala de Cultura los principales actos que tendrán como partícipes al conjunto de la familia musical del conservatorio profesional.

Acompañado por los profesores Benxamín Otero y José Bugallo, el director del CMUS desglosó unas propuesta que arrancaban este martes con los recitales de fin de grado y en este participaron Felipe Jar, Aitor Rodríguez y Mateo Fernández. El miércoles le tocará el turno a Antón Lois, Breogán García y Xabier Verde, conciertos que se cerrarán el jueves con las interpretaciones de Saray Fernández, Olaya Rodríguez y Mariña Nercellas. Profesorado del conservatorio se desplazará este viernes a Santiago para intervenir en el espectáculo poético-musical Poemas da luz, una propuesta de la programación Rosalía en Camiño que, bajo la coordinación de la poetisa Chus Pato, impulsa la fundación que lleva el nombre de la icónica autora gallega. Con música de Benxamín Otero, el acto será conducido por la actriz Melania Cruz y los músicos invitados son los integrantes del Grupo da Cámara do Conservatorio de Lalín. Será a las 20.00 horas en el Xardín da Pedras que Falan, en Fonseca, con entrada gratuita.

El 28, a las 20.00 horas en el auditorio, será el Concerto de Primavera de la Banda do CMUS. El centro organizará sendas jornadas de puertas abiertas los días 9 y 26 de junio, el primero para el grado profesional, y el segundo en elemental. Los interesados deberán anotarse en el número 986 783 570 (de 16.00 a 21.00 horas). Para el día 5 a las 19.00 horas tendrá lugar el concierto de fin de curso. Esa jornada se aprovechará para entregar los diplomas al alumnado que finaliza sus estudios en grado elemental. La víspera el profesorado del conservatorio actuará en el auditorio de la Semana Verde en una colaboración con el centro formativo musical silledense.

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En lo que respecta a las pruebas de acceso, Taboada indicó que serán del 16 al 18 de junio. Se prestará asesoramiento a intérpretes que en casos ya tocan con bandas en la zona, mientras que para el acceso a los estudios elementales el único requisito es tener más de ocho años y menos de 14. Begoña Blanco puso en valor el trabajo que realiza el personal del conservatorio y, como también indicaron tanto Benxamín Otero como José Luis Taboada Areán, es oportuno trasladar que la labor diaria va más allá de las aulas musicales.