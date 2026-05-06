Las piscinas municipales de A Bandeira estrenarán vestuarios renovados para la próxima temporada de verano

El Concello de Silleda ha iniciado las obras de remodelación interior de los vestuarios de las piscinas municipales de A Bandeira, una actuación con la que busca mejorar de forma integral estas instalaciones deportivas antes de su apertura en la próxima temporada de verano.

Los trabajos fueron adjudicados a Construcciones Taboada y Ramos S.L.U. por 122.966,66 euros, IVA incluido, tras un proceso al que se presentaron dos ofertas. La intervención se desarrollará sobre una superficie total de 229,80 metros cuadrados y permitirá renovar y reorganizar el interior del edificio.

El proyecto incluye mejoras en el vestuario femenino, el masculino, la enfermería, el almacén, la sala de bombas, la zona de acceso y corredores, así como en el área de cafetería y en la zona de paso. También prevé actuaciones para reforzar la accesibilidad, con criterios específicos en aseos y duchas, además de la dotación de agua caliente, el acabado de la fachada y mejoras de seguridad en la terraza situada sobre los vestuarios.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, visitó las obras junto a la concejala de Deporte, Mónica González Conde, y responsables de la actuación. La regidora destacó que «con esta actuación seguimos avanzando na mellora das infraestruturas deportivas municipais, apostando por espazos máis cómodos, funcionais e accesibles». Añadió que «trátase dunha obra importante para a Bandeira e para o conxunto do municipio, xa que permitirá ofrecer unhas instalacións renovadas e en mellores condicións para a próxima tempada de verán».

Pena recordó además que esta intervención «dá continuidade á liña de traballo que o Concello vén mantendo nos últimos anos para modernizar os espazos deportivos e de lecer», y se suma a la remodelación ejecutada en 2021 en las piscinas municipales de Silleda, donde también se acometió la renovación y adaptación de los vestuarios.

La obra se financiará con cargo al III Plan de Infraestruturas Deportivas de la Deputación de Pontevedra, dentro de la apuesta municipal por seguir mejorando los equipamientos públicos y adaptarlos a las necesidades actuales.

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Por otra parte, en las próximas semanas también está previsto mejorar el pavimento de los vestuarios del recinto de las piscinas municipales de Silleda, igualmente de cara a la temporada estival, que arrancará en las instalaciones de ambas piscinas el próximo 1 de julio.