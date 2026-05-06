Música y baile tradicional
Les Xanines, formación invitada en la Mostra Infantil de Xirandola
La 29ª Mostra Infantil de Baile e Música Tradicional de Xirandola se celebrará este sábado, 9 de mayo, a las 18:30 horas en el Auditorio Manuel Dopazo de A Bandeira. Niños y niñas protagonizarán una tarde dedicada a la música y al baile tradicional, con actuaciones llenas de ritmo y cultura popular. El Grupu Folclóricu Les Xanines, de Quintes, en Villaviciosa (Asturias) aportará su talento como formación invitada a esta jornada pensada para mantener vivas las tradiciones.
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