Les Xanines, formación invitada en la Mostra Infantil de Xirandola

La 29ª Mostra Infantil de Baile e Música Tradicional de Xirandola se celebrará este sábado, 9 de mayo, a las 18:30 horas en el Auditorio Manuel Dopazo de A Bandeira. Niños y niñas protagonizarán una tarde dedicada a la música y al baile tradicional, con actuaciones llenas de ritmo y cultura popular. El Grupu Folclóricu Les Xanines, de Quintes, en Villaviciosa (Asturias) aportará su talento como formación invitada a esta jornada pensada para mantener vivas las tradiciones.