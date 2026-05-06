Entrevista | Javier Carballo López Investigador estradense y responsable de la empresa Engram
«UNIT es tener una IA de bolsillo con la que puedes trabajar aunque no tengas conexión a internet»
Tras años ligado a la investigación deportiva el estradense se embarca en un proyecto que surgió del gran apagón de hace un año
Javier Carballo ha dedicado su vida al deporte y a la investigación aplicada a la práctica deportiva. Doctor por la Universidade de Vigo por la Facultad de Educación y Trabajo Social ha participado en diferentes proyectos de investigación, lo que compaginó con su trabajo como preparador físico en equipos como el Cisne de Pontevedra y ahora como técnico de la Federación Española de Salvamento Deportivo. En esta ocasión sin embargo no hablamos con él por su faceta deportiva, sino por un nuevo proyecto bautizado como UNIT, en el que se adentra en el mundo de la IA.
¿Cómo surgió la idea de crear UNIT, el nuevo proyecto empresarial que acaba de lanzar?
Debo decir que he ido cambiando un poquito el modelo de empresa que tenía. Inicialmente me dedicaba solo a servicios deportivos de forma directa. Poco a poco, al entrar en la federación española de salvamento deportivo, me fui metiendo más en la gestión deportiva. Ahí empecé a ver que había ciertos programas que no nos encajaban bien, que eran muy caros o que había muchas cosas que no nos interesaban. Entonces empecé a hacer programas específicos para tareas muy concretas. Yo tenía algo de experiencia en programación con todo el tema de mi trabajo de fin de carrera pero ahora, con la IA, es un poquito más sencillo y más accesible. A partir de ahí hubo otras federaciones que se interesaron por esos programas, así que empecé a centrar más mi trabajo en ese sector. Y, de repente, llegó el día del apagón. Sin esperarlo me quedé sin mis herramientas de trabajo y no podía hacer nada. En ese momento fue cuando decidí crear una IA completamente offline.
¿Cuáles fueron sus siguientes pasos?
Lo primero fue pensar en cómo meter esa IA en un disco duro para llevármela a todos lados, que solo sea enchufar y empezar a funcionar con ella. La idea era utilizar solo los recursos de mi ordenador para que solo fuese un plug and play. Le doy a un doble click, entro en la IA y empiezo a trabajar con ella. Me puse a trabajar en ello y al final conseguí tener una IA en un disco duro que me llevo a cualquier lado y trabajo con ella donde sea.
Pero su proyecto no se detuvo ahí...
No, a partir de ahí me plantee el objetivo de hacerla más interesante. Así, pensé en tener una IA especializada en temas de emergencias, urgencias y demás, que tuviese un corpus especializado en estas materias y que la IA te responda a lo que preguntes de forma muy específica. Además, te puede decir cuáles son los documentos y de dónde los sacó, que son principalmente de la Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales que están ampliamente reconocidos. A raíz de eso pensé en hacer alguna cosa más. Así fue como decidí meterle mapas. Dentro de la IA tienes un mapa global del mundo en el que puedes ir poniendo tus waypoints. Así fue como lo empecé a llevar un poquito más al terreno de la exploración. A mi pareja le gusta hacer viajes de esos de ir por la jungla de Indonesia y lugares así. Zonas en las que no hay cobertura de nada. Con UNIT tú tienes tu mapa y puedes hacer tu track ruta. Te dice los kilómetros que haces, te dice las paradas que deberías hacer, te dice qué cosas deberías llevar en la mochila para poder hacer todo ese viajecito o las paradas que deberías hacer. Luego ya le metí un diario, un diario vital en el que tú le vas poniendo si dormiste bien, si tienes energía, si estás bebiendo bien... y te da una puntuación del cero al diez para esa ruta que vas a hacer. Si no estás en el 100%, te aconseja hacer paradas antes o que tomes más bebidas o más hidratación de carbono. Además, la IA te va conociendo. Cuanta más información le das, más te conoce. Y a partir de ahí luego también le puedes meter documentos. Si quieres ella sola los coge y los mete en su corpus para que puedas interactuar con ellos. También puedes llevar tus vídeos, tu música o cositas tuyas. Dentro sin embargo ya tienes mucha información. Tienes la Wikipedia, un montón de archivos de proyectos, miles de libros que puedes consultar en varios idiomas diferentes. Tienes un repositorio de información orientado todo a viajes, preparación y temas de salud. En el tema de emergencias también tienes una sección en la que puedes entrenar diferentes habilidades, como, por ejemplo, la RCP. Puedes entrar ahí y te ayuda a entrenar un poco esas habilidades por si las necesitas en algún momento. Crearlo me ayudó a desarrollar cosas para mi empresa que fui metiendo ahí. Cuando el proyecto estaba finalizado decidí meterlo en Kickstarter a ver si funciona.
La idea principal viene entonces del gran apagón. Estamos muy conectados y acostumbrados a tener toda la información del mundo a nuestra disposición con un click, pero con un apagón perdemos ese acceso a la información.
Exactamente, la idea es sacarte esa dependencia de programas e información que está en la nube. Al final dependes absolutamente de unas plataformas gigantes que ponen sus precios y estás abocado a seguirlos al dedillo porque no tienes muchas más opciones a pesar de que ni siquiera se adaptan a lo que tú quieres. Esto permite dar un poquito de independencia tecnológica a empresas más pequeñas, federaciones o personas. Con este aparatito puedo seguir trabajando con él, puedo hacer proyectos con él, puedo hacer preguntas, puedo interactuar con él y no dependo absolutamente de nadie, de ninguna network y de ninguna nube. Los datos se quedan conmigo en mi ordenador y mi aparato, no se comparten con nadie. Puedo trabajar con esta IA con datos de clientes porque eso nunca va a salir de mi entorno, que es un problema que hay ahora con muchas otras IAs. En el momento que subes algún documento ya estás fastidiado.
Resumido a grandes rasgos, ¿sería como si tuvieses una IA de bolsillo?
Sí, correcto. Es como si tuvieses una IA de bolsillo con 700 gigas de información, que puede estar especializada en lo que tú quieras y que puedes utilizar incluso en sitios donde no tienes cobertura.. Ahí puedes guardar todo y llevarlo a todas partes. Es un disco duro metido en una cajita de aluminio bien trabajada, a la que no le va a pasar nada aunque caiga. Enchufes donde lo enchufes te va a funcionar. Con un ordenador muy viejo igual le cuesta, pero con uno más nuevo e incluso un móvil bueno podría tirar de uno de los modelos. Es decir, dentro de ese del SSD del del disco duro viven dos modelos de IA. Uno para ordenadores que no tienen tarjetas gráficas, o sea, ordenadores un poquito más sencillos. Esos modelos los probaron en teléfonos buenos y funcionaron bien. Luego hay otro para ordenadores que tienen una tarjeta gráfica, que es un poquito más potente. Hay uno que que te ofrece respuestas un poquito más sencillas y con el otro puedes esperar respuestas un poco más elaboradas.
Lo ha lanzado usted en pre-launch de Kickstarter, ¿cómo funciona?
Kickstarter ya lo aprobó y estoy en esa fase inicial de darlo a conocer para cuando llegue el momento de lanzarlo. La idea es que tú presentas un proyecto y, si a la gente le interesa, te ayuda con una parte de dinero a cambio de una recompensa. La recompensa es el producto. Los primeros días es un poquito más barato, luego más adelante un poquito más caro, pero siempre por debajo del precio que tendrá una vez llegue al mercado.
