La Guardia Civil celebra actos en Lalín por su 182 aniversario

La Guardia Civil de Pontevedra celebrará en Lalín el 182 aniversario de la fundación del cuerpo, con un acto institucional que tendrá lugar el próximo sábado, 16 de mayo, a las 12.00 horas, en la Rúa da Habana, frente al consistorio lalinense.

La conmemoración estará presidida por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, junto con el alcalde de Lalín, José Crespo, y el coronel jefe de la Comandancia de Pontevedra, Manuel Touceda. También está prevista la asistencia de distintas autoridades civiles y militares de la provincia.

El acto incluirá la lectura de los decretos fundacionales de la Guardia Civil, creada en 1844, así como la imposición de condecoraciones y la entrega de diplomas conmemorativos al personal que ha pasado a la reserva o se ha retirado. Con esta celebración, la institución busca renovar su compromiso de servicio a la sociedad, reafirmar la vigencia de los valores sobre los que se asienta el cuerpo y reconocer la labor de quienes han prestado servicio a la ciudadanía a lo largo de su historia.

La jornada contará además con una vertiente divulgativa abierta al público. Entre las 9.00 y las 13.00 horas, en la Praza de Galicia, se desarrollará una jornada de puertas abiertas con un stand informativo y una exposición de distintas especialidades de la Guardia Civil.

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Los asistentes podrán conocer de cerca medios y unidades como el Equipo Pegaso, especializado en drones; la Sección Fiscal; Tráfico; Seprona; la Oficina Móvil de Atención al Peregrino; y Policía Judicial. También está prevista la presencia de un helicóptero de la Guardia Civil, uno de los principales atractivos de la jornada.