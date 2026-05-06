La Farola vuelve a A Estrada y lo hace con sorpresa incluida

Operarios de la firma Terca regresaron este miércoles al centro de A Estrada para volver a instalar la Farola que retiraron el pasado mes de octubre. En estos meses, el simbólico farol que ocupa la plaza central de la villa se ha sometido a una importante restauración en O Porriño y en manos de un taller especializado.

Este tratamiento, inevitable teniendo en cuenta su desgaste, ha permitido volver a ver la Farola en todo su explendor, como originalmente fue creada. Así, ha recuperado su negro brillante. Sin embargo, lo que más llama la atención son los remaches y decoraciones que ahora lucen de nuevo en su bronce original, descubierto en los trabajos de restauración bajo antiguas capas de pintura negra.

La Farola / L.D.

Como es habitual, las obras en la plaza de la Farola fueron el centro de atención para muchos curiosos, y más cuando un camión grúa llegó a la zona con la estructura del emblemático farol en piezas. Su montaje, sin embargo, duró mucho menos que su desmontaje y más después de que su base se levantase hace unos días a su espera.

En solo unas horas, la Farola volvía a lucir, esta vez con el sol reflejando bajo sus elementos en bronce.

Instalación de la Farola / L.D.

Tras la Farola llegará ahora el turno de la fuente que se instalará en una zona habilitada delante del bajo de Buendía. Esta fuente será la que en su día lució en la zona de setos de los jardines municipales. De aquella estructura se guardaron las piedras que conformaban la superficie de su peculiar contorno y también la parte ornamental superior de su interior.

Ambos elementos se recuperarán en esta nueva y céntrica fuente. Además, contará con una pilar central de piedra nuevo y también con un nuevo contorno en piedra. Estos trabajos los realizará un cantero especializado sobre la base a la que se dio forma en los últimos días.

La Farola. / L.D.

Por otra parte, se siguen instalando las nuevas farolas y completando todo el empedrado de la plaza. En los próximos días también está previsto rematar la segunda de las jardineras que flanquearán a la Farola, para comenzar a colocar tierra y plantas.