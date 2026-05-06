A Estrada: más fácil encontrar estacionamiento que llegar hasta el

A Estrada cuenta con una amplia oferta de aparcamiento público. Por un lado, las áreas reservadas al estacionamiento rotativo de la zona azul. Por otro, los diferentes parkings repartidos por el casco urbano, que sirven para contrarrestar la supresión de plazas en las calles peatonalizadas. Los dos más céntricos son el del Teatro Principal y el de la Casa das Letras. Son también los más concurridos y en los que en ocasiones cuesta encontrar hueco. A mayores estaría el de la calle Avenida de América, frente a la Praza do Mercado, o el de Correos. También la carballeira de la Praza da Feira y el de la Avenida de Ponteareas. Mientras que algunos se conservan en relativo buen estado, especialmente aquellos que cuentan con un firme de asfalto, otros suponen toda una tarea de concentración para sortear los numerosos baches de los que disponen. La situación es tal que en redes sociales incluso llegan a utilizarse las imágenes de algunos de los socavones para hacer humor, comparándolos con piscinas naturales.

Este es el caso del aparcamiento de la Casa das Letras. Aquí, entrar no es solo cuestión de buscar sitio, sino también de elegir bien por dónde pasar. El firme está tan castigado que el coche avanza a base de pequeños sobresaltos, subiendo y bajando, esquivando baches que aparecen uno tras otro, proporcionando una experiencia más parecida a la de un rally raid que a la cotidiana tarea de estacionar para hacer unos recados en la villa

Irregularidades en el firme del estacionamiento frente a Correos. / N.C.

Cuando llueve, la situación empeora. Los baches se llenan de agua, denotando claros problemas de drenaje y aportando cierta incógnita, porque ya no se distingue si son superficiales o esconden más profundidad. Sin embargo, ante las adversidades los estradenses tiran de ingenio, empleando imágenes de los socavones para compararlos con piscinas naturales en redes sociales, haciendo del humor protesta.

Cabe destacar, no obstante, que el Concello sí ha realizado en varios de estos espacios tareas de parcheo para revertir el mal estado del firme, aunque la durabilidad no es la esperada.

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La escena no es exclusiva de este punto. En otros aparcamientos del casco urbano, el firme presenta un desgaste similar. Véase, por ejemplo, el de Correos, en la Avenida de América (aunque este no es de gestión pública). Y a ello se suma otra imagen habitual, sobre todo después del fin de semana. En enclaves como el de la Avenida de América, el del Teatro Principal o el propio de la Casa das Letras, los restos de botellón —envases, bolsas o fragmentos de vidrio— quedan esparcidos por el suelo.